Nato will Weltraum zum Einsatzgebiet machen

Die Nato will den Weltraum zu einem neuen Einsatzgebiet erklären. Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte am Dienstag in Brüssel, er erwarte, dass die Aussenminister der Militärallianz am Mittwoch «den Weltraum als Operationsbereich» anerkennen.