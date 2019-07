Netanjahu ist am längsten amtierender Ministerpräsident Israels Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu ist der am längsten amtierende Ministerpräsident Israels seit der Staatsgründung. Mit einer Amtszeit am Samstag von insgesamt 4876 Tagen, mehr als 13 Jahren, überholte er Staatsgründer David Ben Gurion.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat am heutigen Samstag einen speziellen Rekord bei der Amtszeit erzielt. (Bild: KEYSTONE/EPA/MICHAEL REYNOLDS)

(sda/dpa)

Dies teilte das Israelische Demokratie-Institut (IDI) am Samstag mit. Netanjahu war bereits von 1996 bis 1999 Ministerpräsident und ist seit 2009 durchgängig im Amt. Zum Vergleich: Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel war demnach am Samstag 4988 Tage im Amt.

Der 69-jährige Netanjahu steht allerdings wegen Korruptionsvorwürfen unter Druck. Ausserdem war er nach der vorgezogenen Parlamentswahl im April mit der Regierungsbildung gescheitert - trotz einer rechts-religiösen Mehrheit. Er hofft nun auf eine zweite Chance bei der anstehenden Parlamentswahl am 17. September.

Der bisherige Rekordhalter, Israels erster Ministerpräsident David Ben Gurion (1886-1973), wird als «Vater der Nation» verehrt. Der charismatische Staatsgründer, der von 1948 bis 1953 und von 1955 bis 1963 regierte, hatte einen entscheidenden Anteil an den Siegen in den beiden ersten arabisch-israelischen Kriegen und an der Entwicklung des Landes. Der Staat Israel wurde am 14. Mai 1948 ausgerufen. Ben Gurion verlas damals in Tel Aviv die Unabhängigkeitserklärung.