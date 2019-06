Neue Regierung in Krisenland Moldau beginnt mit Arbeit

In der krisengeschüttelten Ex-Sowjetrepublik Moldau hat die neue Regierung unter der prowestlichen Ministerpräsidentin Maia Sandu ihre Arbeit aufgenommen. «Wir haben den Oligarchen und die Oligarchie besiegt in Moldau», sagte die 47-Jährige am Samstag in Chisinau.