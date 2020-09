Neue Statue von Melania Trump in Slowenien enthüllt

Auf einem Feld in Slowenien ist eine neue Statue der US-Präsidentengattin Melania Trump enthüllt worden. Die am Dienstag eingeweihte Bronzefigur in Lebensgrösse steht nahe der Stadt Sevnica, wo die Ehefrau von Donald Trump aufgewachsen war.