Neuer BBC-Chef tritt Posten an und will angeblich einiges umkrempeln

Der neue Chef der BBC, Tim Davie, will einem Medienbericht zufolge einiges beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Grossbritannien umkrempeln. Das berichtete der «Telegraph» am Dienstag unter Berufung auf ungenannte Quellen. Unter anderem wolle Davie auf Kritik reagieren, die Satiresendungen der Rundfunkanstalt seien politisch zu einseitig.