New Yorker Jury spricht «El Chapo» schuldig

Der mexikanische Drogenboss Joaquín «El Chapo» Guzmán ist in seinem Prozess in New York schuldig gesprochen worden. Den Schuldspruch fällte die Jury am Dienstag nach sechstägigen Beratungen. Der 61-Jährige muss nun mit einer lebenslangen Haftstrafe rechnen.