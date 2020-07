Niederländische NS-Opfer fordern Entschädigung für Transporte in KZ

Niederländische Opfer des Holocausts haben Entschädigung für die Transporte in die deutschen Vernichtungslager während des Zweiten Weltkrieges gefordert. Deutschland müsse sich seiner Verantwortung stellen und den Opfern finanziell entgegenkommen, heisst es in einem Schreiben an Bundeskanzlerin Angela Merkel.