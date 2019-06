Niederländisches Königspaar zu Staatsbesuch in Irland eingetroffen

König Willem-Alexander (52) und Königin Máxima (48) der Niederlande sind am Mittwoch zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Irland eingetroffen. Sie wurden von Irlands Präsident Michael D. Higgins (78) und dessen Frau Sabina (75) in Empfang genommen.