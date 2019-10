Noch mehr Tote nach Taifun in Japan - Schäden sind enorm Die Zahl der Todesopfer nach dem verheerenden Taifun in Japan ist auf 73 gestiegen. Das berichtete der japanische Fernsehsender NHK am Dienstag. Weitere 14 Menschen werden demnach weiter vermisst. Mehr als 210 Menschen erlitten Verletzungen.

Rettungskräfte bergen nach dem Taifun «Hagibis» ein Autowrack aus einem Fluss bei Koriyama in der Nähe von Fukushima. (Bild: KEYSTONE/AP Kyodo News/KOTA ENDO) Kein Strom, oft kein Trinkwasser: Aufräumarbeiten in Nagano. (Bild: KEYSTONE/AP/JAE C. HONG) 2 Bilder Noch mehr Tote nach Taifun in Japan - Schäden sind enorm

(sda/dpa)

Der aussergewöhnlich starke Wirbelsturm «Hagibis» war am Wochenende über weite Teile des Landes hinweggefegt, er hinterliess eine Spur der Verwüstung. Zahlreiche Flüsse traten über die Ufer und überschwemmten ganze Wohngebiete. In weiten Gebieten des bergigen Inselreiches gingen insgesamt 140 Erdrutsche und Schlammlawinen nieder. Tausende Häuser standen unter Wasser, hunderte wurden teils schwer beschädigt.

Mehr als die Hälfte der Todesopfer werden in den beiden nordöstlichen Provinzen Miyagi und Fukushima beklagt, deren Bewohner schon 2011 Opfer eines schweren Erdbebens und gewaltigen Tsunamis mit Tausenden Toten geworden waren. Nun müssen erneut Tausende Menschen Zuflucht in Notlagern suchen.

Nach Informationen des Senders NHK ist in weiten Gebieten Wasser und Schlamm in mehr als 10'000 Häuser eingedrungen - wegen der rekordstarken Regenfälle, die der Taifun mit sich brachte. Insgesamt 235 Schulen blieben am Dienstag geschlossen.

Rund 34'000 Haushalte in der Hightech-Nation waren am Dienstag weiterhin von der Stromversorgung abgeschnitten. In 138'000 Häusern funktionierten die Wasserleitungen noch nicht, wie Medien berichteten.