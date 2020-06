Nordkorea will Kommunikationsverbindungen zu Südkorea kappen Nordkorea will die Kommunikationsverbindungen zu Südkorea komplett kappen. Die Massnahme werde am Dienstagmittag (Ortszeit) wirksam, berichteten die Staatsmedien am Morgen.

Nordkoreas Diktator Kim Jong Un hat am Dienstag eine weitere Massnahme gegen Südkorea verfügt - das nordkoreanische Regime will alle Kommunikationsverbindungen zum Süden kappen. KEYSTONE/AP

(sda/dpa)

Dazu gehörten auch die Leitungen zwischen den Regierungen sowie zwischen den Streitkräften beider Länder. Südkorea wurde «verräterisches und durchtriebenes Verhalten» vorgeworfen.

Zuletzt hatte Pjöngjang verärgert über eine erneute Propagandaaktionen von Aktivisten und nordkoreanischen Flüchtlingen in Südkorea reagiert. Sie hatten an der Grenze etwa eine halbe Million Flugblätter mit Kritik an der kommunistischen Führung in Pjöngjang in riesigen Ballons verpackt in Richtung Norden geschickt.