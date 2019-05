Nordkoreas Machthaber Kim ordnet Übung zu «Langstrecken-Angriff» an Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat laut Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA vom Freitag eine Übung zu einem «Langstrecken-Angriff» angeordnet. Am Donnerstag hatte die selbst erklärte Atommacht laut Südkorea ihre Waffentests fortgesetzt.

Das Säbelrasseln geht weiter: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ordnete laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA eine Militärübung zu einem «Langstrecken-Angriff» an. (Bild: KEYSTONE/EPA KCNA)

(sda/afp)

«Auf dem Kommandoposten hat der Oberste Führer Kim Jong Un (...) die Anweisung zum Start der Übung gegeben», berichtete KCNA am Freitag.

Die südkoreanische Armee hatte am Donnerstag mitgeteilt, der Norden habe zwei Kurzstreckenraketen abgefeuert. Das Präsidialamt in Seoul äusserte sich «tief besorgt», nachdem es bereits nordkoreanische Waffentests vom Samstag kritisiert hatte.

Die Tests werden in Seoul auch als Versuch der kommunistischen Führung Nordkoreas gesehen, den Druck auf die USA zu erhöhen. Seit dem Scheitern des zweiten Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un im Februar in Vietnam ist die Verunsicherung in der Region gewachsen.