Obama: Michelle war gegen Präsidentschaftskandidatur Michelle Obama war gegen die Kandidatur ihre Ehemannes bei der US-Präsidentenwahl 2008. Erst mit der Zeit habe sie «widerwillig» entschieden, sich dem nicht in den Weg zu stellen, sagte Barack Obama in der am Sonntagabend (Ortszeit) ausgestrahlten TV-Sendung «60 Minutes». «Und die Tatsache, dass ich gewonnen habe, hat nicht unbedingt ihren Frust gemildert - denn der Preis, den Familien dafür bezahlen, ist real.» Dass Michelle sich darauf eingelassen und ihm verziehen habe, sei ein Akt der Gnade gewesen - «und ich bin mir nicht sicher, dass ich ihn verdient habe».

ARCHIV - Michelle Obama, ehemalige First Lady der USA, spricht an ihrer ehemaligen Schule, der Whitney M. Young Magnet High School, mit Schülern über ihr neues Buch «Becoming». Foto: Teresa Crawford/AP/dpa Keystone/AP/Teresa Crawford

(sda/dpa)

In dem am Dienstag erscheinenden ersten Band seiner zweiteiligen Memoiren, «A Promised Land», zitierte Obama die Reaktion seiner Frau auf seine Pläne: «Ich will nicht, dass Du für das Präsidentenamt kandidierst. Gott, Barack, wann wird es genug sein?» Er war erst wenige Jahre zuvor in den US-Senat gewählt worden. Die Obamas verbrachten nach der Wahl 2008 zwei Amtszeiten im Weissen Haus.