«Open Arms» bittet Spanien um Aufnahme minderjähriger Flüchtlinge Der Besatzung des spanisches Rettungsschiffs «Open Arms» bangt vor einer Verschlechterung der Wetterlage im Mittelmeer in den nächsten Tagen. Der Kapitän appellierte deshalb an Spanien, wenigstens die minderjährigen Flüchtlinge aufzunehmen.

Demonstranten fordern am Sonntag in Barcelona die Aufnahme der Flüchtlinge durch die spanische Regierung. (Bild: Keystone/EPA EFE/QUIQUE GARCIA)

(sda/apa)

Kapitän Marc Reig rief die spanische Botschaft auf Malta zur Aufnahme der 31 minderjährigen Flüchtlinge an Bord des Schiffes auf. Diese hätten das Recht auf sofortige Landung und könnten nicht abgeschoben werden, sagte der Kapitän nach Angaben italienischer Medien.

Die Besatzung der «Open Arms» mit 151 Flüchtlingen an Bord wartet seit zwölf Tagen auf eine Landeerlaubnis. Die NGO beklagte das «schandhafte Schweigen Europas». An Bord der «Open Arms» und der «Ocean Viking», den von SOS Mediterranèe und Ärzte ohne Grenzen (MSF) betriebenen Rettungsschiffen, warten insgesamt 501 Migranten auf die Landung.

Die EU-Kommission hat bisher von keinem Mitgliedsstaat eine förmliche Anfrage erhalten, die Koordinierung für eine europäische Lösung einzuleiten, sagte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde am Montag. Lediglich EU-Parlamentspräsident David Maria Sassoli hatte am vergangenen Freitag in einem Brief die Staaten der Union zu einer fairen Verteilung der «Open Arms»-Seeflüchtlinge aufgerufen.

Italien und Malta verweigern Rettungsschiffen immer wieder die Einfahrt in ihre Häfen und dringen darauf, dass andere EU-Staaten im Vorfeld zusichern, alle anlandenden Flüchtlinge zu übernehmen. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) sind in diesem Jahr bisher 41'182 Migranten auf dem Seeweg nach Europa gelangt, weit weniger als in den drei vergangenen Jahren.

Mindestens 843 Menschen kamen in diesem Jahr bisher ums Leben, im Gesamtjahr 2018 waren es 2299, im Jahr 2017 waren es 3139.