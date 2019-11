«Open Arms» rettete 73 Bootsflüchtlinge vor Libyen aus Seenot

Das spanische Rettungsschiff «Open Arms» hat am Donnerstag 73 Menschen an Bord eines im Mittelmeer in Seenot geratenen Bootes gerettet. Unter den Geretteten waren zwei Kleinkinder und 24 Minderjährige, die ohne Begleitung unterwegs sind.