Oscar von Frances McDormand gestohlen - keine Strafverfolgung Nach dem Diebstahl einer Oscar-Trophäe von Schauspielerin Frances McDormand im vergangenen Jahr ist die Anklage gegen einen 48-jährigen Mann überraschend fallen gelassen geworden. Die Hintergründe blieben zunächst unklar.

Diese Oscar-Trophäe wurde ihr bei einer Feier nach der Verleihung gestohlen: Schauspielerin Frances McDormand ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri»). (Bild: KEYSTONE/AP Invision/ERIC JAMISON)

(sda/dpa)

Die Anklage habe den Fall nicht weiter verfolgen können, der Richter habe das Verfahren eingestellt, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag dem Filmblatt «Hollywood Reporter» mit. Weitere Einzelheiten wurden nicht bekannt.

Die Trophäe der 62-jährigen Schauspielerin war bei der traditionellen Governors-Ball-Party im Anschluss an die Oscar-Gala abhanden gekommen. Sie hatte den Oscar für ihre Rolle in der Tragikomödie «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» als beste Hauptdarstellerin gewonnen.

Laut Anklage hatte ein Partygast die auf einem Tisch abgestellte Trophäe entwendet und als seine ausgegeben. Beim Verlassen der Party sei er festgenommen worden. McDormand bekam ihren Oscar schnell zurück. Der Beschuldigte kam gegen Zahlung einer Kaution auf freien Fuss. Im Falle eines Prozesses mit einer Verurteilung hätten ihm bis zu drei Jahre Haft gedroht.