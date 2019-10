Papst eröffnet Amazonas-Synode im Vatikan

Mit einer Messe im Petersdom in Rom hat am Sonntag die Amazonas-Synode der katholischen Kirche begonnen. In den nächsten drei Wochen werden Bischöfe aus Südamerika und anderen Teilen der Welt, Ordensleute und Experten über die Herausforderungen für diese Region reden.