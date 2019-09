Papst Franziskus auf dem Weg zum Gebet im Lift stecken geblieben

Auf dem Weg zum sonntäglichen Angelus-Gebet auf dem Petersplatz in Rom ist Papst Franziskus in einem Lift stecken geblieben. «Ich muss mich für meine Verspätung entschuldigen. Ich war 25 Minuten lang in einem Lift gefangen.