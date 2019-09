Papst Franziskus feiert Messe mit Zehntausenden in Mosambik

Auf der ersten Etappe seiner Afrika-Reise hat Papst Franziskus mit Zehntausenden Mosambikanern eine Messe gefeiert. «Ihr habt ein Recht auf Frieden», sagte er am Freitag in seiner Predigt in Maputo, der Hauptstadt von Mosambik.