Papst Franziskus verspricht Ende der Vertuschung von Missbrauch Papst Franziskus hat erneut ein hartes Durchgreifen der katholischen Kirche gegen sexuellen Missbrauch und ein Ende der Vertuschung versprochen. Kein Missbrauch dürfe jemals wie in der Vergangenheit vertuscht oder unterbewertet werden, sagte Franziskus am Sonntag.

Papst Franziskus bei der Abschlussmesse beim Anti-Missbrauchsgipfel der katholischen Kirche im Vatikan (Bild: KEYSTONE/EPA ANSA/GIUSEPPE LAMI)

(sda/dpa)

«Sollte in der Kirche auch nur ein Missbrauchsfall ausfindig gemacht werden - was an sich schon eine Abscheulichkeit darstellt – so wird dieser Fall mit der grössten Ernsthaftigkeit angegangen.» Allerdings zeigte der Papst in seiner Abschlussrede beim Anti-Missbrauchsgipfel im Vatikan keine konkreten Schritte auf, wie die Kirche zu diesem Ziel kommen will.