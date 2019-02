Poroschenko gerät wegen Schmuggel-Affäre von Vertrautem unter Druck

Rund einen Monat vor der Präsidentschaftswahl in der Ukraine ist Staatschef Petro Poroschenko wegen einer Schmuggel-Affäre eines Vertrauten in Bedrängnis geraten. Dieser soll an der illegalen Einfuhr von militärischer Ausrüstung aus Russland verdient haben.