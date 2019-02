Prorussische Sozialisten werden stärkste Kraft in Moldau

Bei der Parlamentswahl in der zwischen der EU und Russland hin und her gerissenen Republik Moldau sind die prorussischen Sozialisten als stärkste Kraft hervorgegangen. Die von Präsident Igor Dodon unterstützte Partei kam auf 34 der 101 Sitze im Parlament in Chisinau.