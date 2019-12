Proteste bei Besuch von Europarats-Kommissarin in Flüchtlingslager Beim Besuch der Menschenrechtskommissarin des Europarates, Dunja Mijatović, im bosnischen Migranten- und Flüchtlingslager Vućjak ist es zu Protesten gekommen. Die etwa 600 Bewohner forderten angesichts des einsetzenden Schneefalls, das Lager verlassen zu dürfen.

3 Bilder 3 Bilder Beim Besuch der Menschenrechtskommissarin des Europarates, Dunja Mijatović, im bosnischen Migranten- und Flüchtlingslager Vućjak ist es zu Protesten gekommen KEYSTONE/EPA KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

(sda)

Die Verhältnisse seien inakzeptabel, sagte Milatović am Dienstag. Wenn das überfüllte Lager nicht vor dem Winter geschlossen werde, könne es im äussersten Falle Tote geben. Man wolle es nicht so weit kommen lassen wie in Griechenland. Sie rufe die internationale Gemeinschaft zum Handeln auf.