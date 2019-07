Puerto Ricos Gouverneur kündigt nach Massenprotesten Rücktritt an

Puerto Ricos Regierungschef Ricardo Rosselló will als Konsequenz aus der Enthüllung vulgärer Online-Chats nun doch sein Amt niederlegen. Er werde zum 2. August zurücktreten, kündigte Rosselló in der Nacht zum Donnerstag an.