Radikale Palästinenser feuern drei Raketen auf israelisches Gebiet

Radikale Palästinenser im Gazastreifen haben laut der israelischen Armee die zweite Nacht in Folge Raketen in Richtung Israel abgefeuert. Zwei von insgesamt drei Geschossen seien am Samstagabend von dem Abwehrsystem Iron Dome gestoppt worden, erklärte die Armee.