Rege Beteiligung an Kommunalwahlen in Ungarn - Kampf um Budapest

Bei den landesweiten Kommunalwahlen in Ungarn hat die Opposition am Sonntag darauf gehofft, mit gemeinsamen Kandidaten zumindest in Grossstädten die Dominanz der Regierungspartei Fidesz des rechts-nationalen Ministerpräsidenten Viktor Orban zu brechen.