Video Regierungssprecherin: Deutscher Bundeskanzlerin geht es gut Nach einem erneuten Zitteranfall Angela Merkels hat die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer gesundheitliche Probleme bei der deutschen Regierungschefin bestritten.

(sda/dpa)

«Der Bundeskanzlerin geht es gut», versicherte Demmer am Mittwoch in Berlin mehrfach. Kurz zuvor hatte Merkel beim Empfang des finnischen Ministerpräsidenten Antti Rinne am ganzen Körper gezittert. Es war der dritte derartige öffentliche Anfall innerhalb von gut drei Wochen.

Beim Empfang des finnischen Ministerpräsidenten Antti Rinne hatte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel erneut einen Zitteranfall. (Bild: KEYSTONE/AP/MARKUS SCHREIBER)

Zu möglichen Ursachen und eventuellen ärztlichen Untersuchungen wollte sich Demmer nicht äussern. Sie verwies lediglich darauf, dass das Treffen mit dem finnischen Regierungschef wie geplant gelaufen sei und dass die Kanzlerin seit dem ersten Zitteranfall vor drei Wochen alle Termine «bester Dinge» absolviert habe.