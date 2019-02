Rekordmenge Schuppen von bedrohtem Tier in Hongkong beschlagnahmt

Der Hongkonger Zoll hat eine Rekordmenge an Schuppentier-Schuppen beschlagnahmt. Wie er am Freitag mitteilte, entdeckten Zollbeamte am 16. Januar in einem Zollgebäude einen Container mit mehr als acht Tonnen Schuppen der bedrohten Tiere.