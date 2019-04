«Robin-Hood-Institut» soll Narco-Güter in Mexiko verwalten

Die von Drogenhändlern und korrupten Politikern beschlagnahmten Güter sollen in Mexiko künftig zentral verwaltet werden. «Alles, was gestohlen wurde, soll dem Volk zurückgegeben werden», sagte der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador am Montag.