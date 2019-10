Russische Agentin Maria Butina aus US-Haft entlassen

Die russische Agentin Maria Butina ist nach anderthalb Jahren in US-Haft entlassen worden. Die 30-Jährige wurde am Freitag an Beamte der Einwanderungsbehörde ICE übergeben, wie die US-Bundesgefängnisverwaltung mitteilte.