Russland-Ermittler Mueller äussert sich erstmals öffentlich

In einem mit Spannung erwarteten Auftritt will sich der Sonderermittler Robert Mueller erstmals öffentlich zu seinen Untersuchungen in der Russland-Affäre äussern. Das US-Justizministerium kündigte kurzfristig eine Erklärung des Sonderermittlers für 17.00 Uhr MESZ an.