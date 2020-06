Russland und USA führen Abrüstungsgespräche am 22. Juni in Wien

Russland und die USA wollen am 22. Juni in Wien bei Gesprächen auf Ebene der Aussenministerien über eine mögliche neue atomare Abrüstungsvereinbarung sprechen. Der russische Vize-Aussenminister Sergej Rjabkow bestätigte am Dienstag der Agentur Interfax zufolge den Termin.