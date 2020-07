São Paulo verschiebt Karneval wegen Corona auf unbestimmte Zeit Die grösste brasilianische Stadt São Paulo hat ihre Karnevalsfeiern im kommenden Jahr auf unbestimmte Zeit verschoben.

In São Paulo wird es wegen der Coronakrise im Februar 2021 keinen Karneval geben. Der Anlass ist auf unbestimmte Zeit verschoben worden. KEYSTONE/AP/ANDRE PENNER

(sda/afp)

Den Sambaschulen und den Veranstaltern des Strassen-Karnevals sei klar, dass ein Karneval im kommenden Februar wegen der Corona-Pandemie nicht möglich sei, sagte Bürgermeister Bruno Covas am Freitag (Ortszeit). Auch die Behörden in Rio de Janeiro mit dem weltberühmten Karneval denken über einen ähnlichen Schritt nach.

Brasilien ist nach den USA das am meisten von der Corona-Pandemie betroffene Land der Welt. in dem südamerikanischen Land wurden bislang bereits mehr als 2,3 Millionen Infektionen nachgewiesen. Mehr als 85'000 Brasilianer starben. Der Bundesstaat São Paulo ist das Epizentrum des Virus.

Auch wenn er weniger bekannt ist als der in Rio, entwickelte sich der Karneval in der Zwölf-Millionen-Einwohner-Metropole in den vergangenen Jahren immer mehr zum Besuchermagneten. Im vergangenen Jahr kamen 120'000 Zuschauer zum Umzug der Sambaschulen und mehr als 15 Millionen Feiernde zum mehrere Wochen dauernden Strassenkarneval.