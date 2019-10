Schauspielerin Fonda bei Klima-Protest in Washington festgenommen Die US-Schauspielerin Jane Fonda ist bei einem Klima-Protest in Washington festgenommen worden.

Die US-Schauspielerin Jane Fonda wurde von der schwedischen Klima-Aktivistin Greta Thunberg inspiriert. Das Bild zeigt Fonda an einer Demonstration in Los Angeles am 20. September. (Bild: KEYSTONE/AP FRE 171705/DAVID SWANSON)

(sda/dpa)

Auf dem Instagram-Account der 81-Jährigen war ein Video des Fernsehsenders ABC zu sehen, das zeigt, wie sie in einem knallroten Mantel am Freitag bei der Protestaktion vor dem Kapitol in Handschellen von der Polizei abgeführt wurde.

Auf Twitter hatte sie zuvor dazu aufgerufen, sich an dem Protest zu beteiligen. Fonda sagte in einer Video-Botschaft, die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg habe sie inspiriert.

«Ich habe entschieden, mein Leben auf den Kopf zu stellen und für vier Monate nach Washington DC zu ziehen, um mich auf den Klimawandel zu konzentrieren», sagte sie. Wie Greta gesagt habe, handle es sich um eine Krise. «Wir müssen uns verhalten, als ob unser Haus brennt - denn so ist es.»

Fonda hatte den Protest mit einer Gruppe von Klimaschutz-Aktivisten unter dem Motto «Fire Drill Fridays» organisiert. «Fire Drill» bedeutet Brandschutzübung.

Mit dabei war auch Jerome Foster, der Fridays-For-Future-Demonstrationen organisiert. Auf Twitter schrieb er, dass die Protestaktionen nun jeden Freitag vor dem Kapitol stattfinden sollen. Laut Medienberichten wurden neben Fonda auch weitere Personen kurzzeitig festgenommen, weil die Demonstration nicht genehmigt war.