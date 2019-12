Video Schweizer Teleskop Cheops im Orbit angekommen Das Schweizer Weltraumteleskop Cheops ist im Orbit angekommen. Die Abkopplung von der Raketenoberstufe ist gelungen. Kurz vor 13 Uhr fing das Kontrollzentrum dann auch ein Signal von Cheops auf - der Satellit sendet.

(sda)

Somit ist offiziell bestätigt, dass das Weltraumteleskop erfolgreich im Orbit platziert wurde, wie eine Reporterin von Keystone-SDA am Mittwoch in Kourou, Französisch-Guyana, berichtete. Der nächste Schritt sind Funktionstests in den nächsten Wochen bis Monaten.

Die Sojus-Fregat-Rakete mit dem Schweizer Weltraumteleskop an Bord war um 5.54 Uhr Ortszeit abgehoben. Unter tosendem Lärm und mit gleissend hellem Schweif in der Dunkelheit machte sich die Sojus-Trägerrakete vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou auf den Weg in den Orbit. Im Flug erleuchtete die Rakete die Wolken.

4 Bilder 4 Bilder Der erste Startversuch der Sojus-Rakete mit dem Cheops-Weltraumteleskop musste gestern Dienstag noch abgebrochen werden. Am Mittwochmorgen klappte dann alles wie am Schnürchen. Keystone/EPA ESA/ESA HANDOUT

Nobelpreisträger Didier Queloz zeigte sich gegenüber Keystone-SDA überglücklich über den gelungenen Start. Als erstes wurde dann die Hauptlast, ein Erdbeobachtungssatelliten namens Cosmo-Skymed, in der Erdumlaufbahn abgeladen. Nach zwei Stunden und 23 Minuten war Cheops an der Reihe. Als die erfolgreiche Abkopplung bekannt gegeben wurde, brachen die Anwesenden im Raumfahrtzentrum in Applaus aus.

Der Start war zunächst auf Dienstagmorgen angesetzt, musste aber aufgrund einer fehlerhaften Komponente in der Raketen-Oberstufe verschoben werden. Das defekte Teil, das nicht näher definiert wurde, sei ausgetauscht worden, hiess es von Arianespace, dem Unternehmen, das den Start verantwortet. Es gab grünes Licht, die Startprozedur erneut zu beginnen, die Rakete erneut zu betanken und alle Checks durchzuführen.