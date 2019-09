Schwere Beute im Kinderwagen verrät Einbrecherin

Eine Frau hat beim Einbruch in Kalifornien im wahrsten Sinne schwere Beute gemacht: Sie stahl in Bakersfield 6000 US-Dollar, allerdings alles in Vierteldollar-Münzen. Das viele Münz im «Fluchtwagen» war dann verräterisch.