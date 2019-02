Sechs Tote bei Schiesserei in Fabrik im Vorort von Chicago

Bei einer Schiesserei in einer Fabrik in einem Vorort der US-Stadt Chicago sind am Freitag mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Fünf Polizisten wurden bei dem Schusswechsel in dem Werk für Wasserventile in dem Städtchen Aurora im Staat Illinois verletzt.