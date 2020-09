Seltener Sumatra-Tiger in Drahtfalle verendet

Ein seltener Sumatra-Tiger ist in Indonesien tot in einer Drahtfalle gefunden worden. Ein Farmer habe das verendete Tier in der Provinz Riau im Osten der Insel Sumatra entdeckt, sagte der Chef der lokalen Naturschutzbehörde, Heru Sutmantoro.