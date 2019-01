Spitzentreffen zum Budgetstreit in den USA erneut ohne Durchbruch — Trump droht mit jahrelangem Shutdown

Der «Shutdown» in den USA geht in die dritte Woche: Ein Spitzentreffen von Demokraten und Republikanern mit US-Präsident Donald Trump blieb am Freitag ohne Durchbruch. Damit ist ein Ende des Budgetstreits weiter nicht in Sicht.