Stalker bricht zum dritten Mal bei Taylor Swift ein

In eine Wohnung von Pop-Diva Taylor Swift ist bereits zum dritten Mal ein Stalker eingedrungen. Der Mann, der wegen eines vorigen Einbruchs bei Swift gerade sechs Monate im Gefängnis sass, wurde am frühen Donnerstagmorgen in ihrem Haus in Homestead in Florida erwischt