Star aus «Grey's Anatomy» räumt bei Publikumspreis ab Die aus «Grey's Anatomy» bekannte US-Schauspielerin Ellen Pompeo ist die grosse Gewinnerin der «People's Choice Awards»: Die 51-Jährige wurde am Sonntagabend (Ortszeit) in der kalifornischen Stadt Santa Monica zum weiblichen TV-Star des Jahres gewählt – während «Grey's Anatomy» zugleich den Preis für die beste Serie erhielt. Das Drehbuch erzähle von «Liebe und Toleranz», sagte Pompeo in ihrer Dankesrede und rief die Zuschauer angesichts der Spannungen nach der US-Wahl dazu auf, «füreinander zu sorgen».

ARCHIV - Ellen Pompeo, US-Schauspielerin (Dr. Meredith Grey in «Grey's Anatomy»), lächelt in die Kamera. Foto: Claudio Onorati/ANSA/dpa Keystone/ANSA/Claudio Onorati

(sda/dpa)

Zum Film des Jahres wurde die Actionkomödie «Bad Boys for Life» mit Will Smith und Martin Lawrence gewählt. Den Preis für die beste Talkshow erhielt Ellen DeGeneres – eine Überraschung, denn die Moderatorin hatte erst im Sommer mit einem Skandal für Aufsehen gesorgt. Ihre Angestellten klagten US-Medien zufolge über eine vergiftete Arbeitsatmosphäre, sprachen von Einschüchterung und Rassismus hinter den Kulissen. DeGeneres bat ihr Team in einem Brief um Entschuldigung.

Die «People's Choice Awards», dieses Jahr moderiert von der amerikanischen Sängerin Demi Lovato, wurden in 44 Kategorien verliehen. Es handelt sich um Publikumspreise. Nach Angaben des US-Sendera «E!», der die Show übertrug, waren mehr als eine Milliarde Stimmen eingegangen. Fans konnten im Internet täglich 25 je Kategorie abgeben.