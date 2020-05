Stars helfen in Corona-Krise New Yorker Theater mit Online-Show

Mit einer speziellen Online-Show wollen Stars wie Jane Fonda, Alicia Keys, Meryl Streep und Claire Danes in der Corona-Krise ein New Yorker Theater unterstützen. Die «We Are One Public» betitelte Show solle am Montagabend (2.00 Uhr am Dienstag MESZ) stattfinden.