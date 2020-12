Strick-Trend setzt sich durch

Der Trend zum Stricken wird immer stärker. Das Stricken erobert die sozialen Netzwerke, bei Instagram wird Stricken wieder schick, wenn hippe Anbieter wie We Are Knitters oder Wool And The Gang fertige Pakete mit Wolle, Nadeln und Anleitung im Angebot haben. Die Qualität des Materials spiele eine immer grössere Rolle - auch das sei ein Trend, sagt die Textildesignerin Anne-Susanne Gueler aus Hannover. Wie auch die Bereitschaft, etwas mehr Geld für gutes Material auszugeben. Schon vor einigen Jahren seien die Menschen über einfache Techniken ans Stricken herangeführt worden. Damals aber gab es aus ihrer Sicht wenig richtig gute Wolle: «Das hat sich geändert.»