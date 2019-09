Studie: Pestizide mögliche Ursache für erkrankte Diplomaten in Kuba

In Pestiziden enthaltene Nervengifte könnten laut einer neuen Studie die rätselhaften Gesundheitsbeschwerden kanadischer Diplomaten in Kuba verursacht haben. Wahrscheinliche Ursache der Erkrankungen sind demnach in Mitteln zur Mückenbekämpfung enthaltene Nervengifte.