Stuhlgang in die Freiheit: Käfer entkommt Frosch durch Darmanregung

Manche Beutetiere können eine Darmpassage überstehen und werden lebend wieder ausgeschieden. Die Überlebensstrategie eines kleinen Wasserkäfers ist noch ausgefeilter: Er regt den Stuhlgang seines Jägers an - und gelangt so rascher wieder in Freiheit.