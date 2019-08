Sudans Ex-Machthaber al-Baschir formell angeklagt

Sudans langjähriger Machthaber Omar al-Baschir muss sich wegen der illegalen Beschaffung und Nutzung ausländischer Gelder vor Gericht verantworten. Ein Gericht in der Hauptstadt Khartum klagte den Ex-Staatschef am Samstag formell an.