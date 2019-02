Surfer vor der Ostküste Australiens von Hai attackiert und verletzt

Ein Surfer ist am Sonntagmorgen vor der Ostküste Australiens von einem Hai angegriffen und schwer verletzt worden. Nach einer Erstbehandlung sei der am Bein verletzte 41-Jährige in ein Spital geflogen worden, teilte die Polizei des Bundesstaats New South Wales mit.