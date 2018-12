Syrische Armee marschiert in kurdischer Stadt Manbidsch ein

Die syrische Armee ist nach eigenen Angaben am Freitag in die von Kurden kontrollierte Stadt Manbidsch einmarschiert und damit der Türkei zuvorgekommen. Die Armeemeldung erfolgte kurz nachdem die syrischen Kurden die Regierung in Damaskus um Beistand gebeten hatten.