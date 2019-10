Taifun verursacht nur leichte Schäden an Olympia-Sportstätten

Der Taifun «Hagibis» hat die Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Tokio kaum beeinträchtigt. «Es gab nur kleine Schäden an den Sportstätten, keine grossen», sagte Toshiro Muto, der Generaldirektor des Organisationskomitees, am Dienstag.