Tausende Studenten in Algerien schliessen sich Protesten an

An den algerischen Universitäten haben sich Tausende Studenten den Protesten gegen Präsident Abdelaziz Bouteflika angeschlossen. In mehreren Städten des Landes begannen am Dienstagmorgen Demonstrationen gegen eine fünfte Amtszeit des gebrechlichen Machthabers.