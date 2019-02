Tausende Studenten protestieren gegen Bouteflika in Algerien

In Algerien wird der Widerstand gegen eine fünfte Kandidatur von Präsident Abdelaziz Bouteflika stärker. Am Dienstag demonstrierten mehrere tausend Studenten in Algier gegen eine weitere Amtszeit des 81-Jährigen. Die Polizei ging mit Tränengas gegen sie vor.